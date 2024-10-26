Ростов - Ахмат 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
26 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Ахмат, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|02.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 2
|10.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|09.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 0
|29.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 2 7 : 8
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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«Ахмат» — главный неудачник первой трети чемпионата. Просто непрекращающаяся череда провалов, которая привела к последнему месту в РПЛ.Спустя 20 лет история повторится? Грозный уже вылетал из РПЛ. Начинали с дебюта в Кубке УЕФА, а заканчивали письмом Путину 0'В последних пяти очных матчах у «Ростова» четыре победы «Локо» вернётся в гонку, а «Краснодар» сохранит лидерство? Интриги 13-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Ростов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|30
|2
|Зенит
|12
|29
|3
|Локомотив М
|12
|27
|4
|ЦСКА
|12
|23
|5
|Динамо М
|12
|23
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|12
|15
|8
|Ростов
|12
|13
|9
|Крылья Советов
|12
|12
|10
|Акрон
|12
|12
|11
|Пари Нижний Новгород
|12
|12
|12
|Динамо Мх
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Химки
|12
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|12
|10
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|12
|6