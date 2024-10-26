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Ростов - Ахмат 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
26 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Ростов
Ахмат

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Ахмат, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
02.08.2024Россия — МФЛГруппа БАхмат2 : 2Ростов
10.05.2024Россия — МФЛГруппа БРостов3 : 1Ахмат
09.12.2023МИР Российская Премьер-лига18-й турАхмат0 : 0Ростов
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турРостов3 : 0Ахмат
28.05.2023МИР Российская Премьер-лига29-й турРостов3 : 2Ахмат
27.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа CРостов3 : 0Ахмат
29.10.2022МИР Российская Премьер-лига15-й турАхмат1 : 2Ростов
29.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 1Ростов
27.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турАхмат2 : 0Ростов
26.09.2021Россия - Премьер-Лига9-й турРостов1 : 2Ахмат
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовРостов3 : 3
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й турРостов2 : 2 7 : 8
19.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й тур1 : 1Ростов
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов1 : 4Ростов
05.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й тур3 : 0Ростов
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяАхмат2 : 0
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 6-й тур1 : 0Ахмат
18.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й турАхмат2 : 3
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 2Ахмат
05.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й тур2 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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«Ахмат» — главный неудачник первой трети чемпионата. Просто непрекращающаяся череда провалов, которая привела к последнему месту в РПЛ.Спустя 20 лет история повторится? Грозный уже вылетал из РПЛ. Начинали с дебюта в Кубке УЕФА, а заканчивали письмом Путину 0'В последних пяти очных матчах у «Ростова» четыре победы «Локо» вернётся в гонку, а «Краснодар» сохранит лидерство? Интриги 13-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Ростов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1230
2 Зенит1229
3 Локомотив М1227
4 ЦСКА1223
5 Динамо М1223
6 Спартак М1219
7 Рубин1215
8 Ростов1213
9 Крылья Советов1212
10 Акрон1212
11 Пари Нижний Новгород1212
12 Динамо Мх1211
13
Стыковая зона
Химки1211
14
Стыковая зона
Факел1210
15
Зона вылета
Оренбург128
16
Зона вылета
Ахмат126

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