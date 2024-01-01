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Тюмень - Енисей 26 Октября прямая трансляция

26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур
Тюмень
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Енисей, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей2 : 0Тюмень
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Тюмень1 : 0Енисей
03.09.2019 Кубок России 1/32 финала Тюмень0 : 1Енисей
29.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Тюмень1 : 1Енисей
15.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Енисей3 : 1Тюмень
14.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Енисей1 : 0Тюмень
30.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Тюмень2 : 3Енисей
02.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Тюмень3 : 1Енисей
15.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Енисей1 : 0Тюмень
15.02.2015 POLYTAN Кубок ФНЛ Группа C. 2-й тур Тюмень1 : 1Енисей
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Тюмень0 : 3
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Тюмень0 : 0 4 : 3
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 0Тюмень
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Тюмень1 : 1
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 1Тюмень
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Енисей1 : 0
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 1Енисей
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 2 : 0Енисей
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Енисей3 : 0
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1529
2
Повышение
Балтика1527
3
Стыковая зона
Арсенал Т1527
4
Стыковая зона
Урал1526
5 Сочи1524
6 Черноморец1524
7 Ротор1522
8 Нефтехимик1521
9 Енисей1520
10 Родина1519
11 Чайка1519
12 СКА-Хабаровск1518
13 Алания1517
14 КАМАЗ1516
15 Сокол1515
16
Зона вылета
Шинник1514
17
Зона вылета
Уфа1511
18
Зона вылета
Тюмень156

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