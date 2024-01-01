Арсенал Т - Шинник 26 Октября прямая трансляция
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Шинник, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|28.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|12.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|4 : 1
|17.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 4
|20.02.2014
|Кубок ФНЛ
|За 3-е место
|1 : 3
|17.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|5 : 0
|02.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|4 : 0
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 3
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|15
|29
| 2
Повышение
|Балтика
|15
|27
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|15
|27
| 4
Стыковая зона
|Урал
|15
|26
|5
|Сочи
|15
|24
|6
|Черноморец
|15
|24
|7
|Ротор
|15
|22
|8
|Нефтехимик
|15
|21
|9
|Енисей
|15
|20
|10
|Родина
|15
|19
|11
|Чайка
|15
|19
|12
|СКА-Хабаровск
|15
|18
|13
|Алания
|15
|17
|14
|КАМАЗ
|15
|16
|15
|Сокол
|15
|15
| 16
Зона вылета
|Шинник
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|15
|6