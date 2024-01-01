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Арсенал Т - Шинник 26 Октября прямая трансляция

26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур
Арсенал Т
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Шинник, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Шинник1 : 0Арсенал Т
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Арсенал Т2 : 0Шинник
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т0 : 1Шинник
28.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Шинник2 : 1Арсенал Т
12.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Арсенал Т4 : 1Шинник
17.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Шинник0 : 4Арсенал Т
20.02.2014 Кубок ФНЛ За 3-е место Арсенал Т1 : 3Шинник
17.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Шинник5 : 0Арсенал Т
02.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Арсенал Т4 : 0Шинник
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 2 : 2Арсенал Т
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Арсенал Т1 : 1
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1Арсенал Т
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Арсенал Т0 : 0
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Арсенал Т
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Шинник1 : 3
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 1Шинник
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 0Шинник
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Шинник2 : 0
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 3 : 0Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1529
2
Повышение
Балтика1527
3
Стыковая зона
Арсенал Т1527
4
Стыковая зона
Урал1526
5 Сочи1524
6 Черноморец1524
7 Ротор1522
8 Нефтехимик1521
9 Енисей1520
10 Родина1519
11 Чайка1519
12 СКА-Хабаровск1518
13 Алания1517
14 КАМАЗ1516
15 Сокол1515
16
Зона вылета
Шинник1514
17
Зона вылета
Уфа1511
18
Зона вылета
Тюмень156

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