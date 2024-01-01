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Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
26 Швеция пз Ясин Аяри
20 Камерун пз Карлос Балеба
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
22 Япония нп Каору Митома
1 Португалия вр Жозе Са
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
15 Англия зщ Крейг Доусон
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
5 Габон пз Марио Лемина
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
10 Бразилия нп Матеус Кунья
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Вулверхэмптон
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Вулверхэмптон1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
22.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Вулверхэмптон
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион6 : 0Вулверхэмптон
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Вулверхэмптон
09.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вулверхэмптон2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Вулверхэмптон
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Вулверхэмптон
20.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Вулверхэмптон1 : 2
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 5 : 3Вулверхэмптон
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 2
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Вулверхэмптон
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль821
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити820
3
Лига чемпионов
Арсенал817
4
Лига чемпионов
Астон Вилла817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион815
6 Челси814
7 Тоттенхэм Хотспур813
8 Ноттингем Форест813
9 Ньюкасл Юнайтед812
10 Фулхэм811
11 Борнмут811
12 Манчестер Юнайтед811
13 Брентфорд810
14 Лестер Сити89
15 Вест Хэм Юнайтед88
16 Эвертон88
17 Ипсвич Таун84
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Саутгемптон81
20
Зона вылета
Вулверхэмптон81

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