Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Вулверхэмптон, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|26
|пз
|Ясин Аяри
|20
|пз
|Карлос Балеба
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|22
|нп
|Каору Митома
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|5
|пз
|Марио Лемина
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|10
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Гари О'Нил
История личных встреч
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|22.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 0
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 3
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|02.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 3
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|15
|6
|Челси
|8
|14
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|8
|Ноттингем Форест
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|10
|Фулхэм
|8
|11
|11
|Борнмут
|8
|11
|12
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Лестер Сити
|8
|9
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|8
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|8
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|1