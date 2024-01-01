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Сандерленд - Оксфорд Юнайтед 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Сандерленд
Оксфорд Юнайтед

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
02.04.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 39-й тур Сандерленд3 : 1Оксфорд Юнайтед
19.09.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 2-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 2Сандерленд
15.02.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 34-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 1Сандерленд
29.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Оксфорд Юнайтед1 : 1 4 : 2Сандерленд
03.08.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 1-й тур Сандерленд1 : 1Оксфорд Юнайтед
09.02.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 32-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1Сандерленд
01.09.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 6-й тур Сандерленд1 : 1Оксфорд Юнайтед
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 2Сандерленд
20.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 1Сандерленд
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Сандерленд2 : 2
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Сандерленд2 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 1Сандерленд
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 2 : 2Оксфорд Юнайтед
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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