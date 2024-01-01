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Вест Бромвич Альбион - Кардифф Сити 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Вест Бромвич Альбион
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Кардифф Сити, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Кардифф Сити
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Кардифф Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
15.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
17.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Кардифф Сити
02.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Кардифф Сити
28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Кардифф Сити0 : 4Вест Бромвич Альбион
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Кардифф Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 2Кардифф Сити
29.03.2014 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 3Кардифф Сити
14.12.2013 Англия - Премьер-лига 16-й тур Кардифф Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Кардифф Сити2 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Кардифф Сити5 : 0
06.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 1Кардифф Сити
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Кардифф Сити1 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 4 : 1Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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