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Дерби Каунти - Халл Сити 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Дерби Каунти
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Халл Сити, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ГерманияТим Вальтер
История личных встреч
08.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турДерби Каунти3 : 1Халл Сити
18.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турХалл Сити0 : 1Дерби Каунти
18.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турДерби Каунти1 : 0Халл Сити
26.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турХалл Сити2 : 0Дерби Каунти
09.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турДерби Каунти2 : 0Халл Сити
01.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХалл Сити1 : 2Дерби Каунти
28.08.2018Англия - Кубок лиги2-й раундХалл Сити0 : 4Дерби Каунти
26.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турХалл Сити0 : 0Дерби Каунти
08.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турДерби Каунти5 : 0Халл Сити
17.05.2016Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчХалл Сити0 : 2Дерби Каунти
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур1 : 1Дерби Каунти
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур1 : 1Дерби Каунти
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турДерби Каунти2 : 0
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур2 : 0Дерби Каунти
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турДерби Каунти2 : 3
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турХалл Сити1 : 1
20.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турХалл Сити0 : 1
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й тур4 : 0Халл Сити
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур1 : 3Халл Сити
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турХалл Сити4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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