Бёрнли - Куинз Парк Рейнджерс 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|11.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 3
|02.05.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|12.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|10.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|06.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|0 : 0
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 3
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|11
|25
| 2
Повышение
|Бёрнли
|11
|22
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|11
|22
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|11
|19
| 5
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|11
|19
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|11
|19
|7
|Норвич Сити
|11
|17
|8
|Мидлсбро
|11
|17
|9
|Уотфорд
|11
|16
|10
|Бристоль Сити
|11
|15
|11
|Оксфорд Юнайтед
|11
|14
|12
|Дерби Каунти
|11
|14
|13
|Миллуолл
|11
|13
|14
|Суонси Сити
|11
|13
|15
|Халл Сити
|11
|13
|16
|Престон Норт Энд
|11
|13
|17
|Сток Сити
|11
|12
|18
|Шеффилд Уэнсдей
|11
|12
|19
|Лутон Таун
|11
|11
|20
|Кардифф Сити
|11
|11
|21
|Плимут Аргайл
|11
|11
| 22
Зона вылета
|Ковентри Сити
|11
|9
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|8
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|11
|8