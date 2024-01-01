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Бёрнли - Куинз Парк Рейнджерс 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Бёрнли
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бёрнли1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
11.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Бёрнли
02.05.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бёрнли1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
12.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Бёрнли
10.01.2015 Англия - Премьер-лига 21-й тур Бёрнли2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.12.2014 Англия - Премьер-лига 15-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Бёрнли
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Бёрнли
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 2Бёрнли
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бёрнли0 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бёрнли1 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 0 : 0Бёрнли
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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