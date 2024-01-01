02:04 ()
Онлайн трансляции
Суббота 26 октября
Свернуть список

Уотфорд - Блэкберн Роверс 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
26 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Уотфорд
Блэкберн Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Блэкберн Роверс, которое состоится 26 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБлэкберн Роверс1 : 2Уотфорд
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турУотфорд0 : 1Блэкберн Роверс
11.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турУотфорд1 : 1Блэкберн Роверс
13.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турБлэкберн Роверс2 : 0Уотфорд
24.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турБлэкберн Роверс2 : 3Уотфорд
21.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турУотфорд3 : 1Блэкберн Роверс
07.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турУотфорд1 : 0Блэкберн Роверс
27.09.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБлэкберн Роверс2 : 2Уотфорд
18.04.2007Англия - Премьер-лига34-й турБлэкберн Роверс3 : 1Уотфорд
23.01.2007Англия - Премьер-лига14-й турУотфорд2 : 1Блэкберн Роверс
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур2 : 1Уотфорд
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур3 : 0Уотфорд
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турУотфорд2 : 1
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур3 : 0Уотфорд
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турУотфорд2 : 1
23.10.2024Англия — Чемпионшип11-й турБлэкберн Роверс0 : 0
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турБлэкберн Роверс1 : 0
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й тур2 : 1Блэкберн Роверс
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур3 : 0Блэкберн Роверс
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турБлэкберн Роверс2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close