Райо Вальекано - Алавес 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
26 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Алавес, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Алавес
Витория
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Жоан Жордан
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|19
|пз
|Стоичков
|7
|нп
|Карлос Висенте
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|28.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 5
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Бетис
|10
|15
|8
|Осасуна
|10
|15
|9
|Райо Вальекано
|10
|13
|10
|Сельта
|10
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|10
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Хетафе
|10
|9
|17
|Леганес
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6