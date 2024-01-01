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Райо Вальекано - Алавес 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
26 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Райо Вальекано
Алавес

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Алавес, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Алавес
Витория
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
14ИспаниянпСерхио Камельо
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
22МализщМусса Диарра
3ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзЖоан Жордан
6ИспанияпзАндер Гевара
18ИспанияпзХон Альдалур
19Испанияпз Стоичков
7ИспаниянпКарлос Висенте
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
10.03.2024Испания - Примера28-й турАлавес1 : 0Райо Вальекано
15.09.2023Испания - Примера5-й турРайо Вальекано2 : 0Алавес
16.04.2022Испания - Примера32-й турАлавес1 : 0Райо Вальекано
18.12.2021Испания - Примера18-й турРайо Вальекано2 : 0Алавес
28.01.2019Испания - Примера21-й турАлавес0 : 1Райо Вальекано
22.09.2018Испания - Примера5-й турРайо Вальекано1 : 5Алавес
20.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 0Райо Вальекано
05.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 2Райо Вальекано
28.09.2024Испания — Примера8-й турРайо Вальекано1 : 1
25.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 0Райо Вальекано
22.09.2024Испания — Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1
18.10.2024Испания — Примера10-й турАлавес2 : 3
06.10.2024Испания — Примера9-й турАлавес0 : 3
28.09.2024Испания — Примера8-й тур2 : 0Алавес
24.09.2024Испания — Примера7-й тур3 : 2Алавес
20.09.2024Испания — Примера6-й турАлавес2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1027
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Атлетико М1020
4
Лига чемпионов
Вильярреал1018
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Бетис1015
8 Осасуна1015
9 Райо Вальекано1013
10 Сельта1013
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья1012
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Хетафе109
17 Леганес108
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Лас-Пальмас106
20
Зона вылета
Валенсия106

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