Реймс - Брест 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
26 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Брест, которое состоится 26 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Брест
Брест
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|71
|пз
|Яя Фофана
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|23
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Юго Маньетти
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Эрик Руа
История личных встреч
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|24.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Ланс
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|8
|14
|7
|Лион
|8
|13
|8
|Ницца
|8
|10
|9
|Нант
|8
|10
|10
|Страсбург
|8
|10
|11
|Брест
|8
|10
|12
|Осер
|8
|9
|13
|Ренн
|8
|8
|14
|Сент-Этьен
|8
|7
|15
|Тулуза
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|8
|4