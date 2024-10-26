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Реймс - Брест 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
26 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Реймс
Брест

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Брест, которое состоится 26 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Брест
Брест
94 Франция вр Йеванн Диуф
5 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
21 Франция зщ Седрик Кипре
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
23 Португалия пз Аурелиу Бута
6 Франция пз Валентен Атаньяна
71 Мали пз Яя Фофана
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
23 Франция зщ Жордан Амави
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Юго Маньетти
26 Франция пз Матиас Перейра Лаж
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Франция Эрик Руа
История личных встреч
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Брест1 : 1Реймс
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс1 : 2Брест
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Реймс1 : 1Брест
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Брест0 : 0Реймс
20.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Реймс1 : 1Брест
17.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Брест1 : 1Реймс
24.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Реймс1 : 0Брест
13.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Брест2 : 1Реймс
07.03.2020 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс1 : 0Брест
24.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Брест1 : 0Реймс
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 2 : 1Реймс
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Реймс4 : 2
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 3Реймс
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Реймс1 : 1
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 2Реймс
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Брест1 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Брест1 : 1
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Брест2 : 0
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Брест
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 3 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ820
2
Лига чемпионов
Монако820
3
Лига чемпионов
Марсель817
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Ланс814
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс814
7 Лион813
8 Ницца810
9 Нант810
10 Страсбург810
11 Брест810
12 Осер89
13 Ренн88
14 Сент-Этьен87
15 Тулуза86
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже84
18
Зона вылета
Монпелье84

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