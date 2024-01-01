РБ Лейпциг - Фрайбург 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
26 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Фрайбург, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|8
|пз
|Амаду Айдара
|44
|пз
|Кевин Кампль
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Марко Розе
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|21.05.2022
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 1 2 : 4
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Унион
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|7
|13
|7
|Боруссия Д
|7
|13
|8
|Вердер
|7
|11
|9
|Хайденхайм
|7
|9
|10
|Штутгарт
|7
|9
|11
|Боруссия М
|7
|9
|12
|Майнц
|7
|8
|13
|Вольфсбург
|7
|7
|14
|Хоффенхайм
|7
|7
|15
|Аугсбург
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1