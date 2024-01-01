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РБ Лейпциг - Фрайбург 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
26 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
РБ Лейпциг
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Фрайбург, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
1ВенгрияврПетер Гулачи
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
8МалипзАмаду Айдара
44СловенияпзКевин Кампль
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
7НорвегиянпАнтонио Нуса
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
18ТурциянпЭрен Динкчи
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4РБ Лейпциг
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турФрайбург0 : 1РБ Лейпциг
02.05.2023Кубок Германии1/2 финалаФрайбург1 : 5РБ Лейпциг
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турРБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
21.05.2022Кубок ГерманииФиналФрайбург1 : 1 2 : 4РБ Лейпциг
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турРБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турФрайбург1 : 1РБ Лейпциг
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турФрайбург0 : 3РБ Лейпциг
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг3 : 0Фрайбург
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРБ Лейпциг0 : 1
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур0 : 2РБ Лейпциг
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур0 : 1РБ Лейпциг
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турРБ Лейпциг2 : 3
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турРБ Лейпциг4 : 0
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турФрайбург3 : 1
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур0 : 1Фрайбург
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турФрайбург0 : 3
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 3Фрайбург
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турФрайбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг717
3
Лига чемпионов
Фрайбург715
4
Лига чемпионов
Байер714
5
Лига Европы
Унион714
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф713
7 Боруссия Д713
8 Вердер711
9 Хайденхайм79
10 Штутгарт79
11 Боруссия М79
12 Майнц78
13 Вольфсбург77
14 Хоффенхайм77
15 Аугсбург77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули74
17
Зона вылета
Хольштайн72
18
Зона вылета
Бохум71

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