Фортуна - Кайзерслаутерн 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
26 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Кайзерслаутерн, которое состоится 26 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|11.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 5
|27.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|19.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|10.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|19.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|4 : 3
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|9
|20
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|9
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|10
|19
|4
|Гамбург
|9
|18
|5
|Магдебург
|9
|16
|6
|Нюрнберг
|10
|16
|7
|Ганновер-96
|9
|16
|8
|Герта
|9
|14
|9
|Эльверсберг
|9
|13
|10
|Кёльн
|10
|12
|11
|Кайзерслаутерн
|9
|12
|12
|Гройтер Фюрт
|9
|10
|13
|Дармштадт 98
|9
|9
|14
|Шальке-04
|9
|8
|15
|Ульм 1846
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ян
|10
|4