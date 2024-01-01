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Фортуна - Кайзерслаутерн 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
26 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Фортуна
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Кайзерслаутерн, которое состоится 26 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Кайзерслаутерн1 : 3Фортуна
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна4 : 3Кайзерслаутерн
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн0 : 3Фортуна
11.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна1 : 2Кайзерслаутерн
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Кайзерслаутерн2 : 5Фортуна
27.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Кайзерслаутерн1 : 3Фортуна
19.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Фортуна2 : 0Кайзерслаутерн
10.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна1 : 1Кайзерслаутерн
29.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн0 : 0Фортуна
19.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Фортуна4 : 3Кайзерслаутерн
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 0 : 3Фортуна
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Фортуна0 : 3
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 2Фортуна
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Фортуна2 : 2
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 0 : 2Фортуна
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 0
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Кайзерслаутерн
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 0 : 0Кайзерслаутерн
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Кайзерслаутерн2 : 2
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 1Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна920
2
Повышение
Карлсруэ919
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 071019
4 Гамбург918
5 Магдебург916
6 Нюрнберг1016
7 Ганновер-96916
8 Герта914
9 Эльверсберг913
10 Кёльн1012
11 Кайзерслаутерн912
12 Гройтер Фюрт910
13 Дармштадт 9899
14 Шальке-0498
15 Ульм 184697
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б97
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер96
18
Зона вылета
Ян104

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