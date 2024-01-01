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НАК Бреда - Валвейк 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
26 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
НАК Бреда
Валвейк

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Валвейк, которое состоится 26 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Валвейк
Валвейк
99 Польша вр Даниэль Белица
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
28 Нидерланды зщ Lars Mol
12 Австрия пз Лео Граймль
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
16 Австралия пз Максимильен Балар
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
14 Швеция нп Adam Kaied
77 Словакия нп Лео Сауэр
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
21 Нидерланды вр Яник ван Ос
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
30 Франция пз Daouda Weidmann
24 Нидерланды пз Годфрид Румерату
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
7 Нидерланды пз Денильо Клеонисе
18 Нидерланды нп Силвестер ван дер Ватер
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
25.09.2018 Кубок Нидерландов 1-й раунд Валвейк2 : 0НАК Бреда
27.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 33-й тур НАК Бреда1 : 1Валвейк
01.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 12-й тур Валвейк3 : 0НАК Бреда
26.01.2013 Нидерланды - Эредивизия 20-й тур Валвейк0 : 4НАК Бреда
04.11.2012 Нидерланды - Эредивизия 11-й тур НАК Бреда2 : 1Валвейк
06.05.2012 Нидерланды - Эредивизия 34-й тур НАК Бреда3 : 2Валвейк
27.08.2011 Нидерланды - Эредивизия 4-й тур Валвейк2 : 1НАК Бреда
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 2НАК Бреда
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур НАК Бреда1 : 0
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 0НАК Бреда
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 0НАК Бреда
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур НАК Бреда1 : 0
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Валвейк2 : 2
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 2Валвейк
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Валвейк0 : 2
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Валвейк1 : 2
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 0Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен927
2
Лига чемпионов
Утрехт822
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд816
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар916
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс716
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс913
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II912
9 НАК Бреда912
10 Спарта911
11 Фортуна911
12 НЕК Неймеген910
13 Гронинген99
14 Хераклес99
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Херенвен98
17
Зона вылета
Алмере Сити93
18
Зона вылета
Валвейк91

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