НАК Бреда - Валвейк 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
26 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Валвейк, которое состоится 26 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Валвейк
Валвейк
|99
|вр
|Даниэль Белица
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|28
|зщ
|Lars Mol
|12
|пз
|Лео Граймль
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|16
|пз
|Максимильен Балар
|8
|пз
|Клинт Леманс
|14
|нп
|Adam Kaied
|77
|нп
|Лео Сауэр
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|21
|вр
|Яник ван Ос
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|30
|пз
|Daouda Weidmann
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|22
|пз
|Tim van de Loo
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|18
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
|Хенк Фразер
История личных встреч
|25.09.2018
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 0
|27.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|33-й тур
|1 : 1
|01.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|12-й тур
|3 : 0
|26.01.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|20-й тур
|0 : 4
|04.11.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|11-й тур
|2 : 1
|06.05.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|34-й тур
|3 : 2
|27.08.2011
|Нидерланды - Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|8
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|9
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|9
|12
|9
|НАК Бреда
|9
|12
|10
|Спарта
|9
|11
|11
|Фортуна
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|9
|3
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|9
|1