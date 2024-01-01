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Фамаликан - Спортинг 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
26 Октября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Фамаликан
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Спортинг, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Спортинг
Лиссабон
1 Россия вр Иван Злобин
2 Бразилия зщ Калегари
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
28 Франция пз Зеду Юссуф
10 Португалия пз Рошинья
23 Португалия пз Жил Диаш
8 Сербия пз Мирко Топич
11 Испания нп Oscar Aranda
9 Испания нп Марио Гонсалес
1 Уругвай вр Франко Израэль
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
2 Бразилия пз Матеус Рейс
57 Португалия пз Джовани Кенда
42 Дания пз Мортен Юльманн
23 Португалия пз Дэниел Браганса
11 Португалия пз Нуну Сантуш
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
16.04.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1Спортинг
27.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Спортинг1 : 0Фамаликан
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2Спортинг
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Спортинг2 : 0Фамаликан
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
28.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 1Спортинг
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг1 : 1Фамаликан
05.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Фамаликан2 : 2Спортинг
03.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Фамаликан3 : 1Спортинг
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 2Фамаликан
04.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1Фамаликан
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Фамаликан0 : 0
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 0Фамаликан
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Фамаликан1 : 1
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 2Спортинг
18.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 2Спортинг
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг2 : 0
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 1Спортинг
27.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 3Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг824
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту821
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара815
5 Витория Гимарайнш814
6 Брага814
7 Фамаликан813
8 Морейренсе811
9 Жил Висенте810
10 АВС89
11 Каза Пия88
12 Риу Аве88
13 Арока87
14 Боавишта86
15 Эшторил86
16
Стыковая зона
Эштрела85
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе84

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