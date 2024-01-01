Фамаликан - Спортинг 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
26 Октября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Спортинг, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|10
|пз
|Рошинья
|23
|пз
|Жил Диаш
|8
|пз
|Мирко Топич
|11
|нп
|Oscar Aranda
|9
|нп
|Марио Гонсалес
|1
|вр
|Франко Израэль
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|2
|пз
|Матеус Рейс
|57
|пз
|Джовани Кенда
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Рубен Аморим
История личных встреч
|16.04.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|03.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|24
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|8
|21
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|8
|15
|5
|Витория Гимарайнш
|8
|14
|6
|Брага
|8
|14
|7
|Фамаликан
|8
|13
|8
|Морейренсе
|8
|11
|9
|Жил Висенте
|8
|10
|10
|АВС
|8
|9
|11
|Каза Пия
|8
|8
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Арока
|8
|7
|14
|Боавишта
|8
|6
|15
|Эшторил
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|8
|4