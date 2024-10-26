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Слуцк - БАТЭ 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
26 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Слуцк
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - БАТЭ, которое состоится 26 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
31.05.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур БАТЭ6 : 0Слуцк
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур БАТЭ4 : 3Слуцк
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк1 : 0БАТЭ
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 0БАТЭ
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ4 : 0Слуцк
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк3 : 4БАТЭ
14.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 3БАТЭ
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ3 : 0Слуцк
05.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 3БАТЭ
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 0Слуцк
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 2Слуцк
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 1
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 0Слуцк
13.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 0
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур БАТЭ3 : 2
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 2 : 3БАТЭ
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 1
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 2БАТЭ
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур БАТЭ1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2356
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2556
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2448
4 Динамо-Брест2541
5 Витебск2541
6 Гомель2536
7 Слуцк2535
8 БАТЭ2534
9 Арсенал2533
10 Ислочь2531
11 Славия-Мозырь2630
12 Сморгонь2524
13 Минск2523
14 Нафтан2521
15
Зона вылета
Днепр М2514
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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