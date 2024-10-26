Слуцк - БАТЭ 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
26 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - БАТЭ, которое состоится 26 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|31.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|4 : 3
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|29.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|4 : 0
|16.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 4
|14.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|16.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 0
|05.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|13.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 3
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|23
|56
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|25
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|24
|48
|4
|Динамо-Брест
|25
|41
|5
|Витебск
|25
|41
|6
|Гомель
|25
|36
|7
|Слуцк
|25
|35
|8
|БАТЭ
|25
|34
|9
|Арсенал
|25
|33
|10
|Ислочь
|25
|31
|11
|Славия-Мозырь
|26
|30
|12
|Сморгонь
|25
|24
|13
|Минск
|25
|23
|14
|Нафтан
|25
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|25
|14
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|25
|1