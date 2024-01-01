02:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 26 октября
Свернуть список

Днепр М - Торпедо-БелАЗ 26 Октября прямая трансляция

26 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Днепр М
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 26 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
02.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 2Днепр М
18.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Днепр М
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Днепр М0 : 1Торпедо-БелАЗ
04.11.2018 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Днепр М0 : 3Торпедо-БелАЗ
17.06.2018 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Днепр М
25.08.2017 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Днепр М0 : 5Торпедо-БелАЗ
30.04.2017 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Днепр М
21.06.2014 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Днепр М
11.04.2014 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Днепр М2 : 2Торпедо-БелАЗ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 1Днепр М
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Днепр М0 : 3
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 2Днепр М
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Днепр М2 : 1
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 2 : 0Днепр М
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 1
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 4Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2356
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2556
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2448
4 Динамо-Брест2541
5 Витебск2541
6 Гомель2536
7 Слуцк2535
8 БАТЭ2534
9 Арсенал2533
10 Ислочь2531
11 Славия-Мозырь2630
12 Сморгонь2524
13 Минск2523
14 Нафтан2521
15
Зона вылета
Днепр М2514
16
Зона вылета
Шахтёр С251

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close