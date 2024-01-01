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Палмейрас - Форталеза 26 Октября прямая трансляция

26 Октября 2024 года в 22:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 31-й тур
Палмейрас
Форталеза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Форталеза, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Форталеза
Форталеза
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Аргентина Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
27.06.2024 Бразилия - Серия А 12-й тур Форталеза3 : 0Палмейрас
27.11.2023 Бразилия - Серия А 35-й тур Форталеза2 : 2Палмейрас
22.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур Палмейрас3 : 1Форталеза
03.11.2022 Бразилия - Серия А 35-й тур Палмейрас4 : 0Форталеза
11.07.2022 Бразилия - Серия А 16-й тур Форталеза0 : 0Палмейрас
21.11.2021 Бразилия - Серия А 34-й тур Форталеза1 : 0Палмейрас
08.08.2021 Бразилия - Серия А 15-й тур Палмейрас2 : 3Форталеза
15.02.2021 Бразилия - Серия А 36-й тур Палмейрас3 : 0Форталеза
19.10.2020 Бразилия - Серия А 17-й тур Форталеза2 : 0Палмейрас
22.09.2019 Бразилия - Серия А 20-й тур Форталеза0 : 1Палмейрас
21.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур 3 : 5Палмейрас
05.10.2024 Бразилия - Серия А 29-й тур 0 : 0Палмейрас
29.09.2024 Бразилия - Серия А 28-й тур Палмейрас2 : 1
22.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур 0 : 1Палмейрас
15.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Палмейрас5 : 0
17.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур Форталеза1 : 1
05.10.2024 Бразилия - Серия А 29-й тур 3 : 1Форталеза
29.09.2024 Бразилия - Серия А 28-й тур Форталеза1 : 0
25.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 2-й матч 3 : 0Форталеза
22.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур Форталеза4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ботафого3061
2 Палмейрас3060
3 Форталеза3056
4 Фламенго2951
5 Сан-Паулу3050
6 Интернасьонал2949
7 Баия3046
8 Крузейро3044
9 Атлетико Минейро2941
10 Васко да Гама3040
11 Флуминенсе3036
12 Крисиума3036
13 Гремио3035
14 Ред Булл Брагантино3034
15 Жувентуде3034
16 Витория3032
17
Зона вылета
Коринтианс3032
18
Зона вылета
Атлетико Паранаэнсе2931
19
Зона вылета
Куяба3027
20
Зона вылета
Атлетико Гояниенсе3022

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