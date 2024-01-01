Палмейрас - Форталеза 26 Октября прямая трансляция
26 Октября 2024 года в 22:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Форталеза, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Форталеза
Форталеза
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
|27.06.2024
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|3 : 0
|27.11.2023
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|03.11.2022
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|4 : 0
|11.07.2022
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|2 : 3
|15.02.2021
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|3 : 0
|19.10.2020
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|22.09.2019
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|21.10.2024
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|3 : 5
|05.10.2024
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|5 : 0
|17.10.2024
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|25.09.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 0
|22.09.2024
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ботафого
|30
|61
|2
|Палмейрас
|30
|60
|3
|Форталеза
|30
|56
|4
|Фламенго
|29
|51
|5
|Сан-Паулу
|30
|50
|6
|Интернасьонал
|29
|49
|7
|Баия
|30
|46
|8
|Крузейро
|30
|44
|9
|Атлетико Минейро
|29
|41
|10
|Васко да Гама
|30
|40
|11
|Флуминенсе
|30
|36
|12
|Крисиума
|30
|36
|13
|Гремио
|30
|35
|14
|Ред Булл Брагантино
|30
|34
|15
|Жувентуде
|30
|34
|16
|Витория
|30
|32
| 17
Зона вылета
|Коринтианс
|30
|32
| 18
Зона вылета
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|31
| 19
Зона вылета
|Куяба
|30
|27
| 20
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|30
|22