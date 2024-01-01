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Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Англия вр Дин Хендерсон
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
27 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
19 Англия пз Уилл Хьюз
18 Япония пз Даити Камада
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
19 Англия нп Доминик Соланке
16 Германия нп Тимо Вернер
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Кристал Пэлас
27.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас1 : 2Тоттенхэм Хотспур
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Кристал Пэлас
04.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас0 : 4Тоттенхэм Хотспур
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Кристал Пэлас
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас3 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Кристал Пэлас
13.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Кристал Пэлас1 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 1Тоттенхэм Хотспур
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Кристал Пэлас
21.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Кристал Пэлас
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Кристал Пэлас0 : 1
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас0 : 0
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Кристал Пэлас
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль821
3
Лига чемпионов
Астон Вилла918
4
Лига чемпионов
Арсенал817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион916
6 Ноттингем Форест916
7 Челси814
8 Тоттенхэм Хотспур813
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед812
13 Манчестер Юнайтед811
14 Лестер Сити99
15 Эвертон99
16 Вест Хэм Юнайтед88
17 Ипсвич Таун94
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

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