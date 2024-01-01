Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|18
|пз
|Даити Камада
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|16
|нп
|Тимо Вернер
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|21.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|6
|Ноттингем Форест
|9
|16
|7
|Челси
|8
|14
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|13
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Эвертон
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|8
|3
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1