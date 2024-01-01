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Челси - Ньюкасл Юнайтед 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Челси
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1ИспанияврРоберт Санчес
24АнглиязщРис Джеймс
29ФранциязщУэсли Фофана
6АнглиязщЛеви Колвилл
27ФранциязщМало Гюсто
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
45БельгияпзРомео Лавиа
20АнглияпзКоул Палмер
11АнглиянпНони Мадуэке
19АнглиянпДжейдон Санчо
15СенегалнпНиколас Джексон
22АнглияврНик Поуп
21АнглиязщТино Ливраменто
5ШвейцариязщФабиан Шер
33АнглиязщДэн Бёрн
20АнглиязщЛьюис Холл
8ИталияпзСандро Тонали
39БразилияпзБруно Гимарайнс
7Бразилияпз Жоэлинтон
23АнглиянпДжейкоб Мёрфи
14ШвециянпАлександер Исак
10АнглиянпЭнтони Гордон
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
11.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турЧелси3 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финалаЧелси1 : 1 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турНьюкасл Юнайтед4 : 1Челси
27.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиНьюкасл Юнайтед1 : 1Челси
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турЧелси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.11.2022Англия - Премьер-лига16-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0Челси
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турЧелси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
30.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турНьюкасл Юнайтед0 : 3Челси
15.02.2021Англия - Премьер-лига24-й турЧелси2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.11.2020Англия - Премьер-лига9-й турНьюкасл Юнайтед0 : 2Челси
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур1 : 4Челси
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 1Челси
06.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турЧелси1 : 1
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турЧелси4 : 2
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турЧелси4 : 2
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турНьюкасл Юнайтед0 : 1
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур0 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.10.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаНьюкасл Юнайтед1 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турНьюкасл Юнайтед1 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 1Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль821
3
Лига чемпионов
Астон Вилла918
4
Лига чемпионов
Арсенал817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион916
6 Ноттингем Форест916
7 Челси814
8 Тоттенхэм Хотспур813
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед812
13 Манчестер Юнайтед811
14 Лестер Сити99
15 Эвертон99
16 Вест Хэм Юнайтед88
17 Ипсвич Таун94
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

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