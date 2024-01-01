Челси - Ньюкасл Юнайтед 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Эдди Хау
История личных встреч
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|15.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|01.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|6
|Ноттингем Форест
|9
|16
|7
|Челси
|8
|14
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|13
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Эвертон
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|8
|3
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1