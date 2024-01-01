Хетафе - Валенсия 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
27 Октября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Валенсия, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|7
|пз
|Алекс Сола
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|16
|пз
|Диего Лопес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Рубен Бараха
История личных встреч
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|08.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|20.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|01.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|08.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 3
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Райо Вальекано
|11
|16
|8
|Севилья
|11
|15
|9
|Бетис
|10
|15
|10
|Осасуна
|10
|15
|11
|Сельта
|10
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Жирона
|11
|12
|14
|Эспаньол
|11
|10
|15
|Алавес
|11
|10
|16
|Хетафе
|10
|9
|17
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Леганес
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6