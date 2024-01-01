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Хетафе - Валенсия 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
27 Октября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Хетафе
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Валенсия, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Валенсия
Валенсия
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
6НигерияпзКрисантус Уче
7ИспанияпзАлекс Сола
17ИспаниянпКарлес Сайоль
10ТурциянпБертуг Йылдырым
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
3ИспаниязщКристьян Москера
15ИспаниязщСесар Таррега
12ПортугалиязщТьерри Коррея
24ИспаниязщЯрек Гонсёровски
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
16ИспанияпзДиего Лопес
10ПортугалияпзАндре Алмейда
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
09.03.2024Испания - Примера28-й турВаленсия1 : 0Хетафе
08.12.2023Испания - Примера16-й турХетафе1 : 0Валенсия
20.02.2023Испания - Примера22-й турХетафе1 : 0Валенсия
04.09.2022Испания - Примера4-й турВаленсия5 : 1Хетафе
12.03.2022Испания - Примера28-й турХетафе0 : 0Валенсия
13.08.2021Испания - Примера1-й турВаленсия1 : 0Хетафе
27.02.2021Испания - Примера25-й турХетафе3 : 0Валенсия
01.11.2020Испания - Примера8-й турВаленсия2 : 2Хетафе
08.02.2020Испания - Примера23-й турХетафе3 : 0Валенсия
25.09.2019Испания - Примера6-й турВаленсия3 : 3Хетафе
20.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 1Хетафе
05.10.2024Испания — Примера9-й турХетафе1 : 1
28.09.2024Испания — Примера8-й турХетафе2 : 0
25.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 0Хетафе
22.09.2024Испания — Примера6-й турХетафе1 : 1
21.10.2024Испания — Примера10-й турВаленсия2 : 3
04.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 0Валенсия
28.09.2024Испания — Примера8-й тур3 : 0Валенсия
24.09.2024Испания — Примера7-й турВаленсия0 : 0
21.09.2024Испания — Примера6-й турВаленсия2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1027
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Атлетико М1020
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Райо Вальекано1116
8 Севилья1115
9 Бетис1015
10 Осасуна1015
11 Сельта1013
12 Реал Сосьедад1012
13 Жирона1112
14 Эспаньол1110
15 Алавес1110
16 Хетафе109
17 Лас-Пальмас119
18
Зона вылета
Леганес108
19
Зона вылета
Вальядолид118
20
Зона вылета
Валенсия106

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