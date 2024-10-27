Лион - Осер 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Осер, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Осер
Осер
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|16
|зщ
|Абнер
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|31
|пз
|Неманья Матич
|6
|пз
|Максанс Какере
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|11
|нп
|Малик Фофана
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|45
|пз
|Адо Онаиву
|97
|пз
|Райан Равелсон
|27
|пз
|Кевин Дануа
|17
|пз
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|17.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|07.04.2012
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|27.11.2011
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|11.05.2011
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|4 : 0
|22.12.2010
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|05.05.2010
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|22.08.2009
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 3
|15.03.2009
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|25.10.2008
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Ланс
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|8
|14
|7
|Лион
|8
|13
|8
|Ренн
|9
|11
|9
|Ницца
|8
|10
|10
|Нант
|8
|10
|11
|Страсбург
|8
|10
|12
|Брест
|8
|10
|13
|Осер
|8
|9
|14
|Анже
|9
|7
|15
|Сент-Этьен
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|8
|4