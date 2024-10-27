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Лион - Осер 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Лион
Осер

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Осер, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Осер
Осер
23 Бразилия вр Лукас Перри
22 Ангола зщ Клинтон Мата
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
16 Бразилия зщ Абнер
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
31 Сербия пз Неманья Матич
6 Франция пз Максанс Какере
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Франция нп Райан Шерки
10 Франция нп Александр Ляказетт
11 Бельгия нп Малик Фофана
16 Гвиана вр Донован Леон
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
4 Бразилия зщ Жубал
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
14 Гана зщ Гидеон Менса
45 Япония пз Адо Онаиву
97 Мадагаскар пз Райан Равелсон
27 Франция пз Кевин Дануа
17 Мали пз Лассин Синайоко
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
17.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Осер2 : 1Лион
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Лион2 : 1Осер
07.04.2012 Франция - Лига 1 31-й тур Лион2 : 1Осер
27.11.2011 Франция - Лига 1 15-й тур Осер0 : 3Лион
11.05.2011 Франция - Лига 1 35-й тур Осер4 : 0Лион
22.12.2010 Франция - Лига 1 19-й тур Лион1 : 1Осер
05.05.2010 Франция - Лига 1 36-й тур Лион2 : 1Осер
22.08.2009 Франция - Лига 1 3-й тур Осер0 : 3Лион
15.03.2009 Франция - Лига 1 28-й тур Лион0 : 2Осер
25.10.2008 Франция - Лига 1 10-й тур Осер0 : 0Лион
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Лион0 : 1
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 4Лион
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лион2 : 0
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 4Лион
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 2Лион
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Осер2 : 1
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 3 : 1Осер
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Осер3 : 0
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 3 : 2Осер
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Осер0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ820
2
Лига чемпионов
Монако820
3
Лига чемпионов
Марсель817
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Ланс814
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс814
7 Лион813
8 Ренн911
9 Ницца810
10 Нант810
11 Страсбург810
12 Брест810
13 Осер89
14 Анже97
15 Сент-Этьен97
16
Стыковая зона
Тулуза86
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье84

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