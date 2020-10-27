05:21 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 27 октября
Свернуть список

Страсбург - Нант 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
27 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Страсбург
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Нант, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Нант
Нант
1 Сербия вр Джордже Петрович
22 Франция зщ Гела Дуэ
5 Кот-д'Ивуар зщ Лубаде Силла
23 Франция зщ Мамаду Сарр
29 Франция пз Исмаэль Дукуре
8 Бразилия пз Андрей Сантос
26 Франция пз Дилан Баква
19 Франция пз Хабиб Диарра
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
7 Португалия нп Диегу Морейра
14 Франция нп Секу Мара
1 Франция вр Альбан Лафон
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
44 Франция зщ Натан Зезе
3 Франция зщ Николя Козза
5 Испания пз Педро Чиривелья
6 Бразилия пз Дуглас
8 Франция пз Йоанн Лепенан
27 Нигерия пз Мозес Саймон
39 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Нант1 : 3Страсбург
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2Нант
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Нант0 : 2Страсбург
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Страсбург1 : 1Нант
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Страсбург1 : 0Нант
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Нант2 : 2Страсбург
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Страсбург1 : 2Нант
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Нант0 : 4Страсбург
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Нант0 : 1Страсбург
20.09.2019 Франция - Лига 1 6-й тур Страсбург2 : 1Нант
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 4 : 2Страсбург
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Страсбург2 : 2
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 0
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 3 : 3Страсбург
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Страсбург1 : 1
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Нант1 : 1
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 0Нант
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Нант2 : 2
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 1Нант
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Нант1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ820
2
Лига чемпионов
Монако820
3
Лига чемпионов
Марсель817
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Ланс814
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс814
7 Лион813
8 Ренн911
9 Ницца810
10 Нант810
11 Страсбург810
12 Брест810
13 Осер89
14 Анже97
15 Сент-Этьен97
16
Стыковая зона
Тулуза86
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье84

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close