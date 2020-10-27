Страсбург - Нант 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
27 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Нант, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Нант
Нант
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|8
|пз
|Андрей Сантос
|26
|пз
|Дилан Баква
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|14
|нп
|Секу Мара
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 4
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|20.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Ланс
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|8
|14
|7
|Лион
|8
|13
|8
|Ренн
|9
|11
|9
|Ницца
|8
|10
|10
|Нант
|8
|10
|11
|Страсбург
|8
|10
|12
|Брест
|8
|10
|13
|Осер
|8
|9
|14
|Анже
|9
|7
|15
|Сент-Этьен
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|8
|4