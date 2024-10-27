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Ницца - Монако 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
27 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ницца
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монако, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Монако
Монако
1 Польша вр Марцин Булка
33 Франция зщ Антуан Менди
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
5 Египет зщ Мохамед Абдель Монем
92 Франция зщ Жонатан Клосс
8 Нидерланды зщ Пабло Паулино Росарио
2 Тунис зщ Али Абди
6 Алжир пз Хишем Будауи
19 Франция нп Бадредин Буанани
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
29 Франция нп Эванн Гессан
1 Польша вр Радослав Маецки
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
5 Германия зщ Тило Керер
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
6 Швейцария пз Денис Закария
15 Сенегал пз Ламин Камара
10 Россия пз Александр Головин
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
36 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца2 : 3Монако
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Монако0 : 1Ницца
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Монако0 : 3Ницца
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца0 : 1Монако
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Монако1 : 0Ницца
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца2 : 2Монако
08.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Ницца0 : 2Монако
03.02.2021 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 1Ницца
08.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Ницца1 : 2Монако
07.03.2020 Франция - Лига 1 28-й тур Ницца2 : 1Монако
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0Ницца
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Ницца
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Ницца1 : 1
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 4 : 1Ницца
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 0 : 0Ницца
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Монако5 : 1
18.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Монако0 : 0
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 2Монако
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Монако
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Монако2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Лиги 1: «Ницца» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ820
2
Лига чемпионов
Монако820
3
Лига чемпионов
Марсель817
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Ланс814
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс814
7 Лион813
8 Ренн911
9 Ницца810
10 Нант810
11 Страсбург810
12 Брест810
13 Осер89
14 Анже97
15 Сент-Этьен97
16
Стыковая зона
Тулуза86
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье84

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