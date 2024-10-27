Ницца - Монако 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
27 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монако, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Монако
Монако
|1
|вр
|Марцин Булка
|33
|зщ
|Антуан Менди
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|2
|зщ
|Али Абди
|6
|пз
|Хишем Будауи
|19
|нп
|Бадредин Буанани
|7
|нп
|Жереми Бога
|29
|нп
|Эванн Гессан
|1
|вр
|Радослав Маецки
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|6
|пз
|Денис Закария
|15
|пз
|Ламин Камара
|10
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Франк Эз
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 3
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Лиги 1: «Ницца» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Ланс
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|8
|14
|7
|Лион
|8
|13
|8
|Ренн
|9
|11
|9
|Ницца
|8
|10
|10
|Нант
|8
|10
|11
|Страсбург
|8
|10
|12
|Брест
|8
|10
|13
|Осер
|8
|9
|14
|Анже
|9
|7
|15
|Сент-Этьен
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|8
|4