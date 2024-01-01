Монпелье - Тулуза 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
27 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Тулуза, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Тулуза
Тулуза
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|21
|зщ
|Лукас Минкарелли
|12
|пз
|Жордан Ферри
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|20
|пз
|Бирама Туре
|7
|пз
|Арно Норден
|11
|пз
|Тежи Саванье
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|8
|нп
|Акор Адамс
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|6
|зщ
|Умит Акдаг
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|21
|пз
|Миха Зайц
|10
|пз
|Янн Гбоу
|80
|нп
|Шави Бабика
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|27.10.2018
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|12.08.2017
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|02.04.2017
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Ланс
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|8
|14
|7
|Лион
|8
|13
|8
|Ренн
|9
|11
|9
|Ницца
|8
|10
|10
|Нант
|8
|10
|11
|Страсбург
|8
|10
|12
|Брест
|8
|10
|13
|Осер
|8
|9
|14
|Анже
|9
|7
|15
|Сент-Этьен
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|8
|4