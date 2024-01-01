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Монпелье - Тулуза 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
27 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Монпелье
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Тулуза, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Тулуза
Тулуза
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
5 Мали зщ Модибо Саньян
21 Франция зщ Лукас Минкарелли
12 Франция пз Жордан Ферри
19 Франция пз Рабби Нзингула
20 Мали пз Бирама Туре
7 Франция пз Арно Норден
11 Франция пз Тежи Саванье
70 Франция пз Тангуй Кулибали
8 Нигерия нп Акор Адамс
50 Франция вр Гийом Рест
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
3 США зщ Марк Маккензи
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
12 Норвегия зщ Уоррен Каманзи
6 Румыния зщ Умит Акдаг
7 Марокко зщ Закария Абухляль
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
21 Словения пз Миха Зайц
10 Франция пз Янн Гбоу
80 Габон нп Шави Бабика
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Жан-Луи Гассе
Франция Жан-Луи Гассе
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
03.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Тулуза1 : 2Монпелье
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье3 : 0Тулуза
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Монпелье1 : 2Тулуза
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Тулуза4 : 2Монпелье
10.11.2019 Франция - Лига 1 13-й тур Монпелье3 : 0Тулуза
14.04.2019 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье2 : 1Тулуза
27.10.2018 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза0 : 3Монпелье
20.01.2018 Франция - Лига 1 22-й тур Монпелье2 : 1Тулуза
12.08.2017 Франция - Лига 1 2-й тур Тулуза1 : 0Монпелье
02.04.2017 Франция - Лига 1 31-й тур Монпелье0 : 1Тулуза
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Монпелье0 : 5
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 4 : 2Монпелье
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 2 : 1Монпелье
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Монпелье3 : 2
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 3 : 0Монпелье
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Тулуза1 : 1
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 1Тулуза
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Тулуза1 : 2
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 2 : 0Тулуза
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Тулуза2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ820
2
Лига чемпионов
Монако820
3
Лига чемпионов
Марсель817
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Ланс814
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс814
7 Лион813
8 Ренн911
9 Ницца810
10 Нант810
11 Страсбург810
12 Брест810
13 Осер89
14 Анже97
15 Сент-Этьен97
16
Стыковая зона
Тулуза86
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье84

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