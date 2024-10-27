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Парма - Эмполи 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
27 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Парма
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Эмполи, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Эмполи
Эмполи
31ЯпонияврДзион Судзуки
26ФранциязщВойо Кулибали
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
4ВенгриязщБотонд Балог
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
27Бразилияпз Эрнани
28РумынияпзВалентин Михэйлэ
98РумынияпзДеннис Ман
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
23КолумбияврДевис Васкес
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
5ИталияпзАльберто Грасси
8АнглияпзФаустино Анджорин
10ИталияпзЯкопо Фаццини
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияФабио Пеккья
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
02.03.2019Италия - Серия А26-й турЭмполи3 : 3Парма
30.09.2018Италия - Серия А7-й турПарма1 : 0Эмполи
17.02.2018Италия - Серия BСерия B. 26-й турЭмполи4 : 0Парма
19.09.2017Италия - Серия BСерия B. 5-й турПарма1 : 2Эмполи
19.04.2015Италия - Серия А31-й турЭмполи2 : 2Парма
23.11.2014Италия - Серия А12-й турПарма0 : 2Эмполи
13.04.2008Италия - Серия А33-й турЭмполи1 : 1Парма
02.12.2007Италия - Серия А14-й турПарма1 : 0Эмполи
27.05.2007Италия - Серия А38-й турПарма3 : 1Эмполи
13.01.2007Италия - Серия А19-й турЭмполи2 : 0Парма
19.10.2024Италия — Серия А8-й тур1 : 1Парма
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур0 : 0Парма
30.09.2024Италия — Серия А6-й турПарма2 : 3
21.09.2024Италия — Серия А5-й тур2 : 2Парма
16.09.2024Италия — Серия А4-й турПарма2 : 3
20.10.2024Италия — Серия А8-й турЭмполи0 : 1
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур2 : 1Эмполи
29.09.2024Италия — Серия А6-й турЭмполи0 : 0
24.09.2024Кубок Италии1/16 финала1 : 2Эмполи
20.09.2024Италия — Серия А5-й тур0 : 2Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М817
3
Лига чемпионов
Аталанта916
4
Лига чемпионов
Ювентус816
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Милан814
7 Торино914
8 Фиорентина813
9 Лацио813
10 Эмполи810
11 Рома810
12 Комо99
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона99
16 Монца87
17 Парма87
18
Зона вылета
Дженоа86
19
Зона вылета
Лечче95
20
Зона вылета
Венеция84

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