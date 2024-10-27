Парма - Эмполи 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
27 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Эмполи, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Эмполи
Эмполи
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|27
|пз
|Эрнани
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|98
|пз
|Деннис Ман
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|23
|вр
|Девис Васкес
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|5
|пз
|Альберто Грасси
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|02.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 3
|30.09.2018
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|17.02.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|4 : 0
|19.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 5-й тур
|1 : 2
|19.04.2015
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|23.11.2014
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 2
|13.04.2008
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|02.12.2007
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|27.05.2007
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 1
|13.01.2007
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|8
|14
|7
|Торино
|9
|14
|8
|Фиорентина
|8
|13
|9
|Лацио
|8
|13
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|8
|10
|12
|Комо
|9
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|8
|7
|17
|Парма
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Лечче
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4