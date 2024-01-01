Интер М - Ювентус 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
27 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Ювентус, которое состоится 27 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|04.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 0
|11.05.2022
|Кубок Италии
|Финал
|2 : 4 ДВ
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|12.01.2022
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Серии A: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|8
|14
|7
|Торино
|9
|14
|8
|Фиорентина
|8
|13
|9
|Лацио
|8
|13
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|8
|10
|12
|Комо
|9
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|8
|7
|17
|Парма
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Лечче
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4