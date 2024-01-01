05:21 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 27 октября
Свернуть список

Интер М - Ювентус 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
27 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Интер М
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Ювентус, которое состоится 27 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Ювентус
Турин
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
21АлбанияпзКристьян Аслани
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
37ИталиязщНиколо Савона
15ФранциязщПьер Калюлю
6Бразилиязщ Данило
27ИталиязщАндреа Камбьязо
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
5ИталияпзМануэль Локателли
21ИталияпзНиколо Фаджоли
7ПортугалиянпШику Консейсау
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
04.02.2024Италия - Серия А23-й турИнтер М1 : 0Ювентус
26.11.2023Италия - Серия А13-й турЮвентус1 : 1Интер М
26.04.2023Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчИнтер М1 : 0Ювентус
04.04.2023Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчЮвентус1 : 1Интер М
19.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турИнтер М0 : 1Ювентус
06.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турЮвентус2 : 0Интер М
11.05.2022Кубок ИталииФиналЮвентус2 : 4 ДВИнтер М
03.04.2022Италия - Серия А31-й турЮвентус0 : 1Интер М
12.01.2022Суперкубок ИталииФиналИнтер М2 : 1 ДВЮвентус
24.10.2021Италия - Серия А9-й турИнтер М1 : 1Ювентус
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 1Интер М
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 1Интер М
05.10.2024Италия — Серия А7-й турИнтер М3 : 2
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турИнтер М4 : 0
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 3Интер М
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турЮвентус0 : 1
19.10.2024Италия — Серия А8-й турЮвентус1 : 0
06.10.2024Италия — Серия А7-й турЮвентус1 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 3Ювентус
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур0 : 3Ювентус
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Серии A: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М817
3
Лига чемпионов
Аталанта916
4
Лига чемпионов
Ювентус816
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Милан814
7 Торино914
8 Фиорентина813
9 Лацио813
10 Эмполи810
11 Рома810
12 Комо99
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона99
16 Монца87
17 Парма87
18
Зона вылета
Дженоа86
19
Зона вылета
Лечче95
20
Зона вылета
Венеция84

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close