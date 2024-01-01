Утрехт - Фейеноорд 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
27 Октября 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Фейеноорд, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Фейеноорд
Роттердам
|25
|вр
|Майкл Браувер
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|27
|пз
|Антони Миламбо
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Рон Янс
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 2
|20.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 5
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|23.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч
|2 : 0
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|8
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|10
|14
|9
|Гоу Эхед Иглс
|9
|13
|10
|Виллем II
|9
|12
|11
|Спарта
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|10
|10
|13
|Гронинген
|10
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|Херенвен
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1