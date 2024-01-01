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Утрехт - Фейеноорд 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
27 Октября 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Утрехт
Фейеноорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Фейеноорд, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Фейеноорд
Роттердам
25 Нидерланды вр Майкл Браувер
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
9 Нидерланды зщ Давид Мин
6 Дания пз Оскар Фрауло
21 США пз Пакстен Ааронсон
7 Дания пз Виктор Йенсен
77 Нидерланды нп Оле тер Хар Ромени
20 Франция нп Йоанн Катлин
22 Германия вр Тимон Велленройтер
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
38 Гана нп Ибрахим Осман
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фейеноорд4 : 2Утрехт
20.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фейеноорд2 : 1Утрехт
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт1 : 5Фейеноорд
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд3 : 1Утрехт
08.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Утрехт1 : 1Фейеноорд
24.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд2 : 1Утрехт
29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Утрехт3 : 1Фейеноорд
23.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч Фейеноорд2 : 0Утрехт
11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Утрехт1 : 2Фейеноорд
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Фейеноорд1 : 1Утрехт
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 1Утрехт
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Утрехт3 : 2
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 2Утрехт
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Утрехт3 : 2
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Утрехт2 : 1
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 3Фейеноорд
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 5Фейеноорд
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фейеноорд2 : 1
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 3Фейеноорд
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Утрехт822
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд816
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар916
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс716
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте915
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1014
9 Гоу Эхед Иглс913
10 Виллем II912
11 Спарта911
12 НЕК Неймеген1010
13 Гронинген109
14 Хераклес99
15 Херенвен98
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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