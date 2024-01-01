Твенте - Хераклес 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
27 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Хераклес, которое состоится 27 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|8
|зщ
|Юри Регер
|18
|пз
|Михел Влап
|14
|пз
|Сем Стейн
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|19
|пз
|Luka Kulenović
|24
|нп
|Ivan Mesik
|29
|нп
|Суф Подгоряну
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 2
|30.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|20.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 3
|09.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 1
|29.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|20.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 4
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
|27.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|8
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|10
|14
|9
|Гоу Эхед Иглс
|9
|13
|10
|Виллем II
|9
|12
|11
|Спарта
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|10
|10
|13
|Гронинген
|10
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|Херенвен
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1