05:22 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 27 октября
Свернуть список

Твенте - Хераклес 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
27 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Твенте
Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Хераклес, которое состоится 27 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Хераклес
Алмело
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
34 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
8 Нидерланды зщ Юри Регер
18 Нидерланды пз Михел Влап
14 Нидерланды пз Сем Стейн
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
12 Нидерланды зщ Рубен Роскен
13 Чехия пз Ян Жамбурек
26 Нидерланды пз Даниел ван Кам
8 Германия пз Марио Энгельс
10 Нидерланды пз Shiloh Zand
19 Канада пз Luka Kulenović
24 Словакия нп Ivan Mesik
29 Израиль нп Суф Подгоряну
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Твенте1 : 0Хераклес
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Хераклес2 : 2Твенте
30.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Хераклес1 : 1Твенте
05.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Твенте1 : 0Хераклес
08.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте1 : 1Хераклес
27.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес2 : 2Твенте
20.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте2 : 3Хераклес
09.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Хераклес2 : 1Твенте
29.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте2 : 1Хераклес
20.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте1 : 0Хераклес
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Твенте0 : 2
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 2Твенте
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Твенте
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Твенте1 : 1
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Твенте1 : 0
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Хераклес3 : 4
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 4 : 1Хераклес
27.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Хераклес2 : 1
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2Хераклес
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Хераклес0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Утрехт822
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд816
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар916
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс716
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте915
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1014
9 Гоу Эхед Иглс913
10 Виллем II912
11 Спарта911
12 НЕК Неймеген1010
13 Гронинген109
14 Хераклес99
15 Херенвен98
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close