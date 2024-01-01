Эштрела - Витория Гимарайнш 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
27 Октября 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Витория Гимарайнш, которое состоится 27 Октября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|30
|вр
|Бруно
|3
|зщ
|Тилль Сиссоко
|26
|пз
|Leonel Bucca
|6
|пз
|Jesus Igor
|22
|пз
|Леу Кордейру
|2
|нп
|Travassos
|28
|нп
|Рубен Лима
|25
|нп
|Нилтон Варела
|88
|нп
|Тьягу Феррейра
|98
|нп
|Кикаш
|97
|нп
|Жовани Кабрал
|14
|вр
|Бруну Варела
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|13
|пз
|Joao Mendes
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|20
|пз
|Саму
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|21.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|02.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|24
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|8
|21
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Санта-Клара
|9
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бенфика
|7
|16
|5
|Витория Гимарайнш
|8
|14
|6
|Брага
|8
|14
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|8
|13
|9
|Каза Пия
|9
|11
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|Эшторил
|9
|9
|12
|АВС
|8
|9
|13
|Риу Аве
|8
|8
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|8
|4