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Эштрела - Витория Гимарайнш 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
27 Октября 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Эштрела
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Витория Гимарайнш, которое состоится 27 Октября 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
30 Бразилия вр Бруно
3 Франция зщ Тилль Сиссоко
26 Аргентина пз Leonel Bucca
6 Бразилия пз Jesus Igor
22 Бразилия пз Леу Кордейру
2 Португалия нп Travassos
28 Португалия нп Рубен Лима
25 Португалия нп Нилтон Варела
88 Португалия нп Тьягу Феррейра
98 Португалия нп Кикаш
97 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
14 Португалия вр Бруну Варела
76 Ангола зщ Бруну Гашпар
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
13 Португалия пз Joao Mendes
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
20 Португалия пз Саму
17 Португалия пз Жоао Мендеш
11 Бразилия нп Кайо Сезар
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
21.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш3 : 0Эштрела
13.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Эштрела0 : 1Витория Гимарайнш
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3 ДВЭштрела
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 0Эштрела
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела2 : 1
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 0Эштрела
16.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела2 : 2
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3Витория Гимарайнш
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Витория Гимарайнш2 : 2
02.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Витория Гимарайнш3 : 1
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг824
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту821
3
Квалификация Лиги Европы
Санта-Клара918
4
Квалификация Лиги конференций
Бенфика716
5 Витория Гимарайнш814
6 Брага814
7 Морейренсе914
8 Фамаликан813
9 Каза Пия911
10 Жил Висенте910
11 Эшторил99
12 АВС89
13 Риу Аве88
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела85
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе84

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