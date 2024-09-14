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Фенербахче - Бодрум 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
27 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Фенербахче
Бодрум

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Бодрум, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Бодрум
Бодрум
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фенербахче1 : 1
20.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 2Фенербахче
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 1Фенербахче
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 2Фенербахче
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Фенербахче2 : 1
21.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Бодрум0 : 1
05.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 0 : 0Бодрум
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Бодрум3 : 1
20.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур 0 : 1Бодрум
14.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Бодрум0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай925
2
Квалификация Лиги чемпионов
Самсунспор1022
3
Квалификация Лиги Европы
Бешикташ820
4
Квалификация Лиги конференций
Фенербахче817
5 Эюпспор915
6 Гёзтепе915
7 Истанбул Башакшехир814
8 Сивасспор1014
9 Трабзонспор912
10 Коньяспор911
11 Касымпаша1011
12 Ризеспор910
13 Бодрум910
14 Аланьяспор99
15 Кайсериспор98
16
Зона вылета
Антальяспор98
17
Зона вылета
Газиантеп86
18
Зона вылета
Хатайспор93
19
Зона вылета
Адана Демирспор91

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