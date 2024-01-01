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Ислочь - Нафтан 27 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
27 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Ислочь
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Нафтан, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
01.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Нафтан2 : 1Ислочь
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Ислочь5 : 1Нафтан
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1Ислочь
26.11.2017 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Нафтан1 : 2Ислочь
01.07.2017 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0Нафтан
30.07.2016 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 2Ислочь
01.04.2016 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 0Нафтан
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Ислочь
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Ислочь3 : 2
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 0Ислочь
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Ислочь1 : 2
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 3Ислочь
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Нафтан0 : 4
13.10.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 2
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 3Нафтан
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Нафтан1 : 1
25.09.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2657
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2356
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2549
4 Динамо-Брест2642
5 Витебск2541
6 БАТЭ2637
7 Гомель2536
8 Слуцк2635
9 Арсенал2533
10 Ислочь2531
11 Славия-Мозырь2630
12 Сморгонь2524
13 Минск2523
14 Нафтан2521
15
Зона вылета
Днепр М2615
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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