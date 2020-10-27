Витебск - Гомель 27 Октября прямая трансляция
27 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Гомель, которое состоится 27 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Гомель
Гомель
История личных встреч
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|02.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|13.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 0
|07.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|4 : 1
|30.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|16.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|06.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|26
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|23
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|25
|49
|4
|Динамо-Брест
|26
|42
|5
|Витебск
|25
|41
|6
|БАТЭ
|26
|37
|7
|Гомель
|25
|36
|8
|Слуцк
|26
|35
|9
|Арсенал
|25
|33
|10
|Ислочь
|25
|31
|11
|Славия-Мозырь
|26
|30
|12
|Сморгонь
|25
|24
|13
|Минск
|25
|23
|14
|Нафтан
|25
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|26
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|25
|1