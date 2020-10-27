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Витебск - Гомель 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Витебск
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Гомель, которое состоится 27 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Гомель
Гомель
История личных встреч
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель1 : 2Витебск
02.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Гомель0 : 0Витебск
30.09.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Гомель1 : 0Витебск
13.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск1 : 1Гомель
27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Витебск1 : 0Гомель
07.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Гомель2 : 0Витебск
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель4 : 1Витебск
30.04.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Витебск0 : 0Гомель
16.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Витебск1 : 2Гомель
06.05.2019 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 2Витебск
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 4Витебск
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск2 : 1
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 0 : 3Витебск
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 0
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Витебск
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Гомель1 : 1
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 2 : 2Гомель
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Гомель2 : 1
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 1
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 3 : 1Гомель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2657
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2356
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2549
4 Динамо-Брест2642
5 Витебск2541
6 БАТЭ2637
7 Гомель2536
8 Слуцк2635
9 Арсенал2533
10 Ислочь2531
11 Славия-Мозырь2630
12 Сморгонь2524
13 Минск2523
14 Нафтан2521
15
Зона вылета
Днепр М2615
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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