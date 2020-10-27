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Шахтёр С - Минск 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
27 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Шахтёр С
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Минск, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Минск
Минск
История личных встреч
30.05.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Минск0 : 0Шахтёр С
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск0 : 0Шахтёр С
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 0Минск
26.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск1 : 2Шахтёр С
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С2 : 1Минск
20.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Минск1 : 0Шахтёр С
31.10.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Минск0 : 3Шахтёр С
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С1 : 0Минск
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С4 : 2Минск
27.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск1 : 1Шахтёр С
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 0Шахтёр С
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Шахтёр С0 : 3
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Шахтёр С
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 1
13.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 0Шахтёр С
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Минск3 : 2
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 2 : 1Минск
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Минск2 : 2
24.09.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0Минск
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 2Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2657
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2356
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2549
4 Динамо-Брест2642
5 Витебск2541
6 БАТЭ2637
7 Гомель2536
8 Слуцк2635
9 Арсенал2533
10 Ислочь2531
11 Славия-Мозырь2630
12 Сморгонь2524
13 Минск2523
14 Нафтан2521
15
Зона вылета
Днепр М2615
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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