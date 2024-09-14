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Дармштадт 98 - Ульм 1846 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
27 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Дармштадт 98
Ульм 1846

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Ульм 1846, которое состоится 27 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Ульм 1846
Ульм
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
18.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 985 : 1
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 3 : 3Дармштадт 98
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Дармштадт 981 : 2
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 3 : 5Дармштадт 98
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Дармштадт 981 : 1
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ульм 18460 : 1
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 0Ульм 1846
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ульм 18463 : 1
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Ульм 1846
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ульм 18461 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна1020
2
Повышение
Падерборн 071019
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ1019
4 Гамбург1018
5 Герта1017
6 Эльверсберг1016
7 Магдебург916
8 Нюрнберг1016
9 Ганновер-96916
10 Кайзерслаутерн1015
11 Гройтер Фюрт1013
12 Кёльн1012
13 Дармштадт 9899
14 Шальке-04108
15 Ульм 184697
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б97
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер96
18
Зона вылета
Ян104

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