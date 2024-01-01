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Самтредиа - Сабуртало 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 30-й тур
Самтредиа
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Сабуртало, которое состоится 27 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Сабуртало3 : 1Самтредиа
02.05.2024 Грузия — Высшая лига 12-й тур Самтредиа0 : 3Сабуртало
10.03.2024 Грузия — Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 2Самтредиа
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Сабуртало0 : 0Самтредиа
26.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самтредиа0 : 0Сабуртало
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Сабуртало2 : 0Самтредиа
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самтредиа3 : 3Сабуртало
04.12.2021 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало5 : 1Самтредиа
29.09.2021 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самтредиа0 : 2Сабуртало
19.06.2021 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало4 : 0Самтредиа
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 0 : 0Самтредиа
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Самтредиа2 : 1
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 1 : 2Самтредиа
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Самтредиа2 : 1
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Самтредиа
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Сабуртало3 : 0
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Сабуртало
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 3 : 4Сабуртало
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Сабуртало1 : 1
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 6Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2958
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2958
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2957
4 Динамо Бт2945
5 Динамо Тб2938
6 Самгурали2931
7 Колхети-19132930
8
Стыковая зона
Гагра2926
9
Стыковая зона
Самтредиа2926
10
Зона вылета
Телави2924

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