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Истанбул Башакшехир - Эюпспор 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
28 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Истанбул Башакшехир
Эюпспор

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Эюпспор, которое состоится 28 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Эюпспор
Стамбул
Главные тренеры
Турция Чагдаш Атан
История личных встреч
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 5 : 1Истанбул Башакшехир
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 0Истанбул Башакшехир
05.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Истанбул Башакшехир1 : 1
02.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Истанбул Башакшехир1 : 2
27.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур 1 : 2Истанбул Башакшехир
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Эюпспор1 : 0
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 2 : 1Эюпспор
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Эюпспор3 : 2
22.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур 2 : 1Эюпспор
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур 2 : 2Эюпспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай925
2
Квалификация Лиги чемпионов
Самсунспор1022
3
Квалификация Лиги Европы
Фенербахче920
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ820
5 Эюпспор915
6 Гёзтепе915
7 Истанбул Башакшехир814
8 Сивасспор1014
9 Трабзонспор912
10 Коньяспор1011
11 Антальяспор1011
12 Касымпаша1011
13 Ризеспор910
14 Бодрум1010
15 Газиантеп99
16
Зона вылета
Аланьяспор109
17
Зона вылета
Кайсериспор98
18
Зона вылета
Хатайспор93
19
Зона вылета
Адана Демирспор91

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