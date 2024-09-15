Истанбул Башакшехир - Эюпспор 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
28 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Эюпспор, которое состоится 28 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Эюпспор
Стамбул
Главные тренеры
|Чагдаш Атан
История личных встреч
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|19.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 2
|22.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|9
|25
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Самсунспор
|10
|22
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фенербахче
|9
|20
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|8
|20
|5
|Эюпспор
|9
|15
|6
|Гёзтепе
|9
|15
|7
|Истанбул Башакшехир
|8
|14
|8
|Сивасспор
|10
|14
|9
|Трабзонспор
|9
|12
|10
|Коньяспор
|10
|11
|11
|Антальяспор
|10
|11
|12
|Касымпаша
|10
|11
|13
|Ризеспор
|9
|10
|14
|Бодрум
|10
|10
|15
|Газиантеп
|9
|9
| 16
Зона вылета
|Аланьяспор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|9
|3
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|9
|1