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Телави - Дила 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 30-й тур
Телави
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Дила, которое состоится 28 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Дила
Гори
История личных встреч
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Дила1 : 1Телави
02.05.2024 Грузия — Высшая лига 12-й тур Телави0 : 1Дила
11.03.2024 Грузия — Высшая лига 3-й тур Дила1 : 0Телави
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 1Телави
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Телави2 : 1Дила
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила6 : 1Телави
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави2 : 2Дила
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Телави1 : 1Дила
09.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила0 : 0Телави
15.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0Дила
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 5 : 1Телави
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Телави1 : 2
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Телави1 : 2
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 2 : 1Телави
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Телави
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Дила2 : 1
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 0 : 5Дила
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 2 : 2Дила
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Дила1 : 2
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур Дила3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3061
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2958
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2957
4 Динамо Бт3046
5 Динамо Тб2938
6 Самгурали3032
7 Колхети-19133030
8
Стыковая зона
Гагра3029
9
Стыковая зона
Самтредиа3026
10
Зона вылета
Телави2924

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