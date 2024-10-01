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Торпедо Кт - Динамо Тб 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 30-й тур
Торпедо Кт
Динамо Тб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Тб, которое состоится 28 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Тб1 : 2Торпедо Кт
02.05.2024 Грузия — Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 0Динамо Тб
10.03.2024 Грузия — Высшая лига 3-й тур Динамо Тб1 : 0Торпедо Кт
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт2 : 2Динамо Тб
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Динамо Тб1 : 1Торпедо Кт
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт2 : 3Динамо Тб
08.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Динамо Тб2 : 1Торпедо Кт
02.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт0 : 0Динамо Тб
25.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб5 : 1Торпедо Кт
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Торпедо Кт0 : 3 ТДинамо Тб
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 3 : 0Торпедо Кт
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 2 : 1Торпедо Кт
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 1 : 2Торпедо Кт
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Торпедо Кт1 : 0
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 0 : 3Торпедо Кт
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Динамо Тб5 : 1
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Динамо Тб
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 0 : 0Динамо Тб
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Динамо Тб3 : 2
23.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 1 : 1Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3061
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2958
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2957
4 Динамо Бт3046
5 Динамо Тб2938
6 Самгурали3032
7 Колхети-19133030
8
Стыковая зона
Гагра3029
9
Стыковая зона
Самтредиа3026
10
Зона вылета
Телави2924

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