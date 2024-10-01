Крылья Советов - Краснодар 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
28 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 28 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|02.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|4 : 1
|10.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 2
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 2 3 : 0
|03.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|24.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 6
|20.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 6
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|30
|2
|Зенит
|13
|30
|3
|Локомотив М
|13
|28
|4
|Динамо М
|13
|26
|5
|ЦСКА
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|13
|18
|8
|Акрон
|13
|13
|9
|Ростов
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|12
|12
|11
|Динамо Мх
|13
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8