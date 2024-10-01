05:36 ()
Свернуть список

Крылья Советов - Краснодар 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
28 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Крылья Советов
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 28 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
02.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов4 : 1Краснодар
10.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар3 : 2Крылья Советов
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 2 3 : 0Крылья Советов
03.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Крылья Советов2 : 0Краснодар
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Краснодар0 : 1Крылья Советов
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 1Крылья Советов
24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Крылья Советов3 : 6
20.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Крылья Советов
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов0 : 6
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Крылья Советов
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Краснодар
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Краснодар1 : 2
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Краснодар
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар3 : 1
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1230
2 Зенит1330
3 Локомотив М1328
4 Динамо М1326
5 ЦСКА1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Акрон1313
9 Ростов1313
10 Крылья Советов1212
11 Динамо Мх1312
12 Пари Нижний Новгород1312
13
Стыковая зона
Химки1311
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close