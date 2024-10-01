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Тюмень - Амкар-Пермь 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Тюмень
Амкар-Пермь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Амкар-Пермь, которое состоится 29 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Амкар-Пермь
Пермь
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Андрей Александрович Блажко
История личных встреч
21.05.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 3-й тур Амкар-Пермь0 : 2Тюмень
29.04.2023 Вторая лига - Группа 4 Группа 4. 22-й тур Амкар-Пермь0 : 2Тюмень
24.07.2022 Вторая лига - Группа 4 Группа 4. 1-й тур Тюмень4 : 0Амкар-Пермь
21.05.2022 ФНЛ-2 - Группа 4 28-й тур Тюмень1 : 0Амкар-Пермь
01.08.2021 ФНЛ-2 - Группа 4 3-й тур Амкар-Пермь1 : 1Тюмень
14.07.2021 Кубок России 1/256 финала Амкар-Пермь2 : 2 2 : 3Тюмень
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Тюмень4 : 1
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Тюмень0 : 3
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Тюмень0 : 0 4 : 3
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 0Тюмень
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Тюмень1 : 1
19.10.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 26-й тур 1 : 2Амкар-Пермь
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Амкар-Пермь1 : 0
12.10.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 25-й тур 1 : 2Амкар-Пермь
05.10.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 24-й тур Амкар-Пермь0 : 0
28.09.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 23-й тур 0 : 0Амкар-Пермь

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