Тюмень - Амкар-Пермь 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Амкар-Пермь, которое состоится 29 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Амкар-Пермь
Пермь
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Андрей Александрович Блажко
История личных встреч
|21.05.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 3-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Группа 4. 22-й тур
|0 : 2
|24.07.2022
|Вторая лига - Группа 4
|Группа 4. 1-й тур
|4 : 0
|21.05.2022
|ФНЛ-2 - Группа 4
|28-й тур
|1 : 0
|01.08.2021
|ФНЛ-2 - Группа 4
|3-й тур
|1 : 1
|14.07.2021
|Кубок России
|1/256 финала
|2 : 2 2 : 3
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|4 : 1
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 3
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 3
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|26-й тур
|1 : 2
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|12.10.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|25-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|24-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|23-й тур
|0 : 0