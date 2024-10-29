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Милан - Наполи 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
29 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Милан
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Наполи, которое состоится 29 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Наполи
Неаполь
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
42 Италия пз Филиппо Терраччано
29 Франция пз Юссуф Фофана
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Испания нп Альваро Мората
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
6 Шотландия пз Билли Гилмор
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Антонио Конте
История личных встреч
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Милан1 : 0Наполи
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Наполи2 : 2Милан
18.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Наполи1 : 1Милан
12.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Милан1 : 0Наполи
02.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Наполи0 : 4Милан
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Милан1 : 2Наполи
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Наполи0 : 1Милан
19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Милан0 : 1Наполи
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Милан0 : 1Наполи
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Наполи1 : 3Милан
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Милан3 : 1
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Милан1 : 0
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 1Милан
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Милан
27.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Милан3 : 0
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Наполи1 : 0
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 1Наполи
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Наполи3 : 1
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Наполи2 : 0
26.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Наполи5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура Серии A: «Милан» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М918
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан814
9 Торино914
10 Эмполи911
11 Рома910
12 Комо99
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона99
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Дженоа96
19
Зона вылета
Венеция95
20
Зона вылета
Лечче95

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