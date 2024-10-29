Милан - Наполи 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
29 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Наполи, которое состоится 29 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Наполи
Неаполь
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Антонио Конте
История личных встреч
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|18.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|12.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 4
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура Серии A: «Милан» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|8
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Эмполи
|9
|11
|11
|Рома
|9
|10
|12
|Комо
|9
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Венеция
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лечче
|9
|5