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Штутгарт - Кайзерслаутерн 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
29 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Штутгарт
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Кайзерслаутерн, которое состоится 29 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
25.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Кайзерслаутерн1 : 3Штутгарт
26.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Штутгарт2 : 0Кайзерслаутерн
17.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Штутгарт
09.03.2012 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт0 : 0Кайзерслаутерн
30.09.2011 Германия - Бундеслига 8-й тур Кайзерслаутерн0 : 2Штутгарт
09.04.2011 Германия - Бундеслига 29-й тур Штутгарт2 : 4Кайзерслаутерн
13.11.2010 Германия - Бундеслига 12-й тур Кайзерслаутерн3 : 3Штутгарт
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Штутгарт2 : 1
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 1Штутгарт
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 4 : 0Штутгарт
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Штутгарт1 : 1
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Штутгарт1 : 1
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 4Кайзерслаутерн
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 0
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Кайзерслаутерн
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 0 : 0Кайзерслаутерн
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Кайзерслаутерн2 : 2
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
29.10
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
29.10
Байер
Эльверсберг
29.10
Аугсбург
Шальке-04
29.10
Ян
Гройтер Фюрт
29.10
Кёльн
Хольштайн
29.10
Штутгарт
Кайзерслаутерн
29.10
Вольфсбург
Боруссия Д
29.10
Падерборн 07
Вердер
30.10
Фрайбург
Гамбург
30.10
Герта
Хайденхайм
30.10
Айнтрахт Ф
Боруссия М
30.10
Динамо Др
Дармштадт 98
30.10
Арминия
Унион
30.10
Хоффенхайм
Нюрнберг
30.10
Майнц
Бавария
30.10

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