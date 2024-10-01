Саутгемптон - Сток Сити 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
29 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Сток Сити, которое состоится 29 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|30.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|14.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|12.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|21.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|18.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|29.10.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|2 : 0
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
|02.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
|1 : 6
| Карлайл Юнайтед
Сток Сити
|0 : 2
| Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
|4 : 1
| Линкольн Сити
Харрогейт Таун
|1 : 2
| Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
|1 : 1 9 : 8
| Солфорд Сити
Донкастер Роверс
|0 : 2
| Бромли
Уимблдон
|1 : 2
| Престон Норт Энд
Сандерленд
|2 : 0
| Норвич Сити
Стивенидж
|4 : 3
| Колчестер Юнайтед
Рединг
|2 : 2 4 : 3
| Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
|5 : 0
| Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 2
| Бристоль Сити
Ковентри Сити
|0 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
|2 : 0
| Суонси Сити
Гиллингем
|3 : 1
| Кардифф Сити
Бристоль Роверс
|2 : 0
| Портсмут
Миллуолл
|0 : 1
| Хаддерсфилд Таун
Моркам
|3 : 0
| Барроу
Порт Вейл
|3 : 2
| Уолсолл
Эксетер Сити
|1 : 1 4 : 3
| Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
|3 : 0
| Бёртон Альбион
Блэкпул
|0 : 4
| Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
|2 : 1
| Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Кроули Таун
Суиндон Таун
|4 : 2
| Дерби Каунти
Честерфилд
|2 : 1
| Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
|3 : 3 4 : 3
| Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
|1 : 1 5 : 4
| Уиган Атлетик
Барнсли
|1 : 1 2 : 4
| Шеффилд Юнайтед
Рексем
|4 : 2
| Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 2
| Плимут Аргайл
Челтнем Таун
|3 : 0
| Лидс Юнайтед
Мидлсбро
|0 : 3
2-й раунд
| Мидлсбро
Сток Сити
|0 : 5
| Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
|1 : 1 4 : 1
| Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
|4 : 0
| Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
|0 : 5
| Уотфорд
Плимут Аргайл
|2 : 0
| Миллуолл
Лейтон Ориент
|0 : 1
| Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
|1 : 0
| Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 5
| Блэкберн Роверс
Блэкпул
|1 : 2
| Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
|0 : 2
| Барроу
Дерби Каунти
|0 : 0 3 : 2
| Эвертон
Донкастер Роверс
|3 : 0
| Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
|3 : 2
| Лестер Сити
Транмир Роверс
|4 : 0
| Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
|2 : 1
| Барнсли
Шеффилд Юнайтед
|1 : 0
| Бирмингем Сити
Фулхэм
|0 : 2
| Кристал Пэлас
Норвич Сити
|4 : 0
| Вулверхэмптон
Бёрнли
|2 : 0
| Уимблдон
Ипсвич Таун
|2 : 2 4 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
|1 : 0
| Суонси Сити
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Кардифф Сити
Саутгемптон
|3 : 5
| Колчестер Юнайтед
Брентфорд
|0 : 1
| Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 1 3 : 4
1/16 финала
| Сток Сити
Флитвуд Таун
|1 : 1 2 : 1
| Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
|1 : 2
| Престон Норт Энд
Фулхэм
|1 : 1 16 : 15
| Эвертон
Саутгемптон
|1 : 1 5 : 6
| Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
|0 : 1
| Брентфорд
Лейтон Ориент
|3 : 1
| Манчестер Юнайтед
Барнсли
|7 : 0
| Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
|3 : 2
| Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 2
| Уолсолл
Лестер Сити
|0 : 0 0 : 3
| Манчестер Сити
Уотфорд
|2 : 1
| Челси
Барроу
|5 : 0
| Уиком Уондерерс
Астон Вилла
|1 : 2
| Арсенал
Болтон Уондерерс
|5 : 1
| Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
|5 : 1
| Ньюкасл Юнайтед
Уимблдон
|1 : 0
1/8 финала
| Саутгемптон
Сток Сити
|29.10
| Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
|29.10
| Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
|30.10
| Астон Вилла
Кристал Пэлас
|30.10
| Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
|30.10
| Ньюкасл Юнайтед
Челси
|30.10
| Престон Норт Энд
Арсенал
|30.10
| Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
|30.10