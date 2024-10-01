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Ювентус - Парма 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
30 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Ювентус
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Парма, которое состоится 30 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Парма
Парма
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
37ИталиязщНиколо Савона
4ИталиязщФедерико Гатти
6Бразилиязщ Данило
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
27ИталиязщАндреа Камбьязо
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
21ИталияпзНиколо Фаджоли
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
31ЯпонияврДзион Судзуки
26ФранциязщВойо Кулибали
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
4ВенгриязщБотонд Балог
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
98РумынияпзДеннис Ман
19ШвейцарияпзСимон Зом
16БельгияпзМандела Кейта
28РумынияпзВалентин Михэйлэ
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияФабио Пеккья
История личных встреч
21.04.2021Италия - Серия А32-й турЮвентус3 : 1Парма
19.12.2020Италия - Серия А13-й турПарма0 : 4Ювентус
19.01.2020Италия - Серия А20-й турЮвентус2 : 1Парма
24.08.2019Италия - Серия А1-й турПарма0 : 1Ювентус
02.02.2019Италия - Серия А22-й турЮвентус3 : 3Парма
01.09.2018Италия - Серия А3-й турПарма1 : 2Ювентус
11.04.2015Италия - Серия А30-й турПарма1 : 0Ювентус
28.01.2015Кубок Италии1/4 финалаПарма0 : 1Ювентус
09.11.2014Италия - Серия А11-й турЮвентус7 : 0Парма
26.03.2014Италия - Серия А30-й турЮвентус2 : 1Парма
27.10.2024Италия — Серия А9-й тур4 : 4Ювентус
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турЮвентус0 : 1
19.10.2024Италия — Серия А8-й турЮвентус1 : 0
06.10.2024Италия — Серия А7-й турЮвентус1 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 3Ювентус
27.10.2024Италия — Серия А9-й турПарма1 : 1
19.10.2024Италия — Серия А8-й тур1 : 1Парма
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур0 : 0Парма
30.09.2024Италия — Серия А6-й турПарма2 : 3
21.09.2024Италия — Серия А5-й тур2 : 2Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М918
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан814
9 Торино914
10 Болонья912
11 Эмполи911
12 Рома910
13 Комо99
14 Кальяри109
15 Верона99
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Дженоа96
19
Зона вылета
Венеция95
20
Зона вылета
Лечче95

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