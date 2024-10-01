Ювентус - Парма 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
30 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Парма, которое состоится 30 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Парма
Парма
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Данило
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|16
|пз
|Мандела Кейта
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 4
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|24.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|02.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 3
|01.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.04.2015
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|28.01.2015
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|09.11.2014
|Италия - Серия А
|11-й тур
|7 : 0
|26.03.2014
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|8
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Эмполи
|9
|11
|12
|Рома
|9
|10
|13
|Комо
|9
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Венеция
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лечче
|9
|5