Аталанта - Монца 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
30 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Монца, которое состоится 30 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Монца
Монца
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|32
|пз
|Маттео Пессина
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Алессандро Неста
История личных встреч
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|05.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|8
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Эмполи
|9
|11
|12
|Рома
|9
|10
|13
|Комо
|9
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Венеция
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лечче
|9
|5