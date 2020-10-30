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Аталанта - Монца 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
30 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Аталанта
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Монца, которое состоится 30 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Монца
Монца
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
22ИталияпзМаттео Руджери
24СербияпзЛазар Самарджич
11НигериянпАдемола Лукман
32ИталиянпМатео Ретеги
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
42ИталияпзАлессандро Бьянко
32ИталияпзМаттео Пессина
10ИталиянпДжанлука Капрари
47ПортугалиянпДани Карвалью
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияАлессандро Неста
История личных встреч
21.04.2024Италия - Серия А33-й турМонца1 : 2Аталанта
02.09.2023Италия - Серия А3-й турАталанта3 : 0Монца
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турАталанта5 : 2Монца
05.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турМонца0 : 2Аталанта
26.10.2024Италия — Серия А9-й турАталанта6 : 1
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАталанта0 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 2Аталанта
05.10.2024Италия — Серия А7-й турАталанта5 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 3Аталанта
27.10.2024Италия — Серия А9-й турМонца2 : 2
21.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 3Монца
06.10.2024Италия — Серия А7-й турМонца1 : 1
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 0Монца
26.09.2024Кубок Италии1/16 финалаМонца3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М918
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан814
9 Торино914
10 Болонья912
11 Эмполи911
12 Рома910
13 Комо99
14 Кальяри109
15 Верона99
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Дженоа96
19
Зона вылета
Венеция95
20
Зона вылета
Лечче95

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