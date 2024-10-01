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Падерборн 07 - Вердер 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
30 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Падерборн 07
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Вердер, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Вердер
Бремен
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаПадерборн 072 : 2 5 : 4Вердер
22.01.2022Германия - Вторая Бундеслига20-й турПадерборн 073 : 4Вердер
15.08.2021Германия - Вторая Бундеслига3-й турВердер1 : 4Падерборн 07
13.06.2020Германия - Бундеслига31-й турПадерборн 071 : 5Вердер
08.12.2019Германия - Бундеслига14-й турВердер0 : 1Падерборн 07
26.04.2015Германия - Бундеслига30-й турПадерборн 072 : 2Вердер
29.11.2014Германия - Бундеслига13-й турВердер4 : 0Падерборн 07
25.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й тур1 : 2Падерборн 07
19.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й тур3 : 0Падерборн 07
04.10.2024Германия — Вторая Бундеслига8-й турПадерборн 073 : 0
28.09.2024Германия — Вторая Бундеслига7-й тур2 : 2Падерборн 07
20.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й турПадерборн 072 : 1
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турВердер2 : 2
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур2 : 4Вердер
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турВердер0 : 1
29.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур3 : 4Вердер
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турВердер0 : 5
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
29.10
Кёльн
Хольштайн
29.10
Штутгарт
Кайзерслаутерн
29.10
Вольфсбург
Боруссия Д
29.10
Падерборн 07
Вердер
30.10
Фрайбург
Гамбург
30.10
Герта
Хайденхайм
30.10
Айнтрахт Ф
Боруссия М
30.10
Динамо Др
Дармштадт 98
30.10
Арминия
Унион
30.10
Хоффенхайм
Нюрнберг
30.10
Майнц
Бавария
30.10

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