Фрайбург - Гамбург 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
30 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Гамбург, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|19.04.2022
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 3
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|01.12.2017
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|18.02.2017
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|20.09.2016
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|08.05.2015
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|13.12.2014
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|26.03.2014
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|27.10.2013
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|06.04.2013
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|29.10
| Кёльн
Хольштайн
|29.10
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|29.10
| Вольфсбург
Боруссия Д
|29.10
| Падерборн 07
Вердер
|30.10
| Фрайбург
Гамбург
|30.10
| Герта
Хайденхайм
|30.10
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|30.10
| Динамо Др
Дармштадт 98
|30.10
| Арминия
Унион
|30.10
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|30.10
| Майнц
Бавария
|30.10