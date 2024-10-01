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Арминия - Унион 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
30 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Арминия
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Унион, которое состоится 30 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Унион
Берлин
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
19.02.2022Германия - Бундеслига23-й турАрминия1 : 0Унион
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турУнион1 : 0Арминия
07.03.2021Германия - Бундеслига24-й турАрминия0 : 0Унион
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турУнион5 : 0Арминия
22.02.2019Германия - Вторая Бундеслига23-й турУнион1 : 1Арминия
22.09.2018Германия - Вторая Бундеслига6-й турАрминия1 : 1Унион
05.02.2018Германия - Вторая Бундеслига21-й турАрминия1 : 1Унион
27.08.2017Германия - Вторая Бундеслига4-й турУнион1 : 1Арминия
12.02.2017Германия - Вторая Бундеслига20-й турУнион3 : 1Арминия
28.08.2016Германия - Вторая Бундеслига3-й турАрминия4 : 4Унион
17.08.2024Кубок Германии1/32 финалаАрминия2 : 0
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаАрминия1 : 1 3 : 4
12.08.2023Кубок Германии1-й раундАрминия2 : 2 4 : 1
06.06.2023Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 2-й матчАрминия1 : 2
02.06.2023Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 1-й матч4 : 0Арминия
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турУнион1 : 1
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур0 : 2Унион
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турУнион2 : 1
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур1 : 0Унион
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турУнион2 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
29.10
Кёльн
Хольштайн
29.10
Штутгарт
Кайзерслаутерн
29.10
Вольфсбург
Боруссия Д
29.10
Падерборн 07
Вердер
30.10
Фрайбург
Гамбург
30.10
Герта
Хайденхайм
30.10
Айнтрахт Ф
Боруссия М
30.10
Динамо Др
Дармштадт 98
30.10
Арминия
Унион
30.10
Хоффенхайм
Нюрнберг
30.10
Майнц
Бавария
30.10

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