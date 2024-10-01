Арминия - Унион 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
30 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Унион, которое состоится 30 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Бо Свенссон
История личных встреч
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|07.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|5 : 0
|22.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|22.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|05.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|27.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|12.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|28.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 4
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1
|06.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|02.06.2023
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|4 : 0
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|29.10
| Кёльн
Хольштайн
|29.10
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|29.10
| Вольфсбург
Боруссия Д
|29.10
| Падерборн 07
Вердер
|30.10
| Фрайбург
Гамбург
|30.10
| Герта
Хайденхайм
|30.10
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|30.10
| Динамо Др
Дармштадт 98
|30.10
| Арминия
Унион
|30.10
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|30.10
| Майнц
Бавария
|30.10