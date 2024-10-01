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Престон - Арсенал 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
30 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/8 финала
Престон Норт Энд
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Арсенал, которое состоится 30 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Испания Микель Артета
История личных встреч
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Престон Норт Энд1 : 2Арсенал
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 3Престон Норт Энд
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Престон Норт Энд2 : 2
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Престон Норт Энд1 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Престон Норт Энд3 : 0
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Арсенал2 : 2
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Арсенал1 : 0
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Арсенал
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Арсенал3 : 1
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Арсенал2 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
0 : 5
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1 : 1 4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
4 : 0
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
0 : 5
Уотфорд
Плимут Аргайл
2 : 0
Миллуолл
Лейтон Ориент
0 : 1
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
1 : 0
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 5
Блэкберн Роверс
Блэкпул
1 : 2
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
0 : 2
Барроу
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
Эвертон
Донкастер Роверс
3 : 0
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
Лестер Сити
Транмир Роверс
4 : 0
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
4 : 0
Вулверхэмптон
Бёрнли
2 : 0
Уимблдон
Ипсвич Таун
2 : 2 4 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
1 : 0
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
0 : 1
Кардифф Сити
Саутгемптон
3 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 1
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
1/16 финала
Сток Сити
Флитвуд Таун
1 : 1 2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
1 : 2
Престон Норт Энд
Фулхэм
1 : 1 16 : 15
Эвертон
Саутгемптон
1 : 1 5 : 6
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
0 : 1
Брентфорд
Лейтон Ориент
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Барнсли
7 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
3 : 2
Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
1 : 2
Уолсолл
Лестер Сити
0 : 0 0 : 3
Манчестер Сити
Уотфорд
2 : 1
Челси
Барроу
5 : 0
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
Болтон Уондерерс
5 : 1
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Уимблдон
1 : 0
1/8 финала
Саутгемптон
Сток Сити
29.10
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
29.10
Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
30.10
Астон Вилла
Кристал Пэлас
30.10
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
30.10
Ньюкасл Юнайтед
Челси
30.10
Престон Норт Энд
Арсенал
30.10
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
30.10

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